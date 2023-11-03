Давай, до свиданья не получится: бывшего мигранта-садиста невозможно лишить гражданства

Принимайте срочно закон, по которому за любое нарушение закона, даже за хулиганские действия, эти средневековые дикари автоматически лишались бы купленного гражданства и выкидывались из страны без права посещения. Пусть они у себя скальпы режут и женщин убивают. Очистите Россию от этой заразы! Какие могут быть адвокаты!? Опять диаспора деньгами дело заминает. Он должен отсидеть лет пять и нахрен пусть катится обратно в свое средневековье.

АЛ

Александр Лагуткин

Если Хуснуллину и строительной мафии так нужны эти "ценные специалисты", то гастарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в огороженных охраняемых вахтовых поселках с закрытым режимом без права выхода на улицу. Отработали два-три месяца, - под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек проработал в России менее пяти лет и без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является действительно ценным специалистом.