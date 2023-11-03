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Царьград

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Давай, до свиданья не получится: бывшего мигранта-садиста невозможно лишить гражданства

Давай, до свиданья не получится: бывшего мигранта-садиста невозможно лишить гражданства

Преступника, срезавшего скальп с головы русского парня в Электростали, будут судить, но как гражданина России.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Принимайте  срочно закон, по которому  за любое нарушение закона, даже за хулиганские действия, эти средневековые дикари автоматически лишались бы купленного гражданства и выкидывались из страны без права посещения.  Пусть они у себя скальпы режут и женщин убивают.  Очистите Россию от этой заразы!  Какие могут быть адвокаты!?  Опять диаспора деньгами дело заминает.  Он должен  отсидеть лет пять и нахрен пусть катится обратно в свое средневековье.
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Если Хуснуллину и строительной мафии так нужны эти &quot;ценные специалисты&quot;, то гастарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в огороженных охраняемых вахтовых поселках с закрытым режимом без права выхода на улицу.  Отработали два-три месяца, - под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек  проработал в России менее пяти лет и без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является действительно ценным специалистом.
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1 д.
Наталья Иванова
Дума 450 человек, Совет Федераций 208 человек - сидят жопами стульчики давят. Где нормальные человеческие законы?  Убирайте все диаспоры - ОПГ. И всех мигрантов с их аулами вон из России. Смотрика то в России без мигрантов дворников и подсобников не обойтись. Охренели и обнаглели &quot;наши&quot; законо приёмщики. Это они и поощряют геноцид русских детей.
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1 д.

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