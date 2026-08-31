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Чернышов предложил предоставлять родителям школьников выходной 31 августа

Чернышов предложил предоставлять родителям школьников выходной 31 августа

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять родителям школьников оплачиваемый выходной 31 августа или в последний рабочий день перед началом учебного года.

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