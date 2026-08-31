Чернышов предложил предоставлять родителям школьников выходной 31 августа

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять родителям школьников оплачиваемый выходной 31 августа или в последний рабочий день перед началом учебного года.
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