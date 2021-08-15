Представители командования 58-й общевойсковой армии ЮВО и республиканского военкомата Северной Осетии провели пресс-конференцию, посвященную военно-техническому форуму «Армия-2021»

В рамках форума с 27 по 29 августа 2021 года пройдут масштабные мероприятия во Владикавказе, Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в Цхинвале Республики Южная Осетия, а также дагестанском городе Каспийск.
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