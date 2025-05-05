Петербургская женская волейбольная «Корабелка» выиграла чемпионат Высшей лиги «А»

Тренер Светлана Сафронова рассказала «Петербургскому дневнику» о своих подопечных Любители волейбола в Северной столице – а этот вид спорта в нашем городе имеет богатые традиции и славную историю – уже второй год следят за перспективным и многообещающим коллективом.
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