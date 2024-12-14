Быть или не быть: специалисты о возвращении оценок за поведение для школьников

Этот вопрос на днях поднял Владимир Путин На заседании, приуроченном к Международному дню прав человека, президент России Владимир Путин отметил, что стоит задуматься о возвращении оценки за поведение в школе.
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