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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери об Овечкине: «Такой капитан – мечта для тренера. Он говорит: «Ты здесь главный. Скажи, что делать, и мы это сделаем». Когда у тебя есть такой человек, думаешь: «Это благословение»

Главный тренер « Вашингтона » Спенсер Карбери высказался о капитанстве Александра Овечкина .  «В мой первый год мы испытывали трудности.

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