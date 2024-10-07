Три казанца претендуют на победу в телешоу «Суперниндзя»

13 октября в 17:00 на СТС выходит самое масштабное спортивно-развлекательное шоу страны — «Суперниндзя», в котором десантник Али Валеев, парашютист Эмиль Ваккасов и олимпийская чемпионка Юлия Ахтямова из Казани поборются с мировыми чемпионами ниндзя-спорта.
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