Три казанца претендуют на победу в телешоу «Суперниндзя»

13 октября в 17:00 на СТС выходит самое масштабное спортивно-развлекательное шоу страны — «Суперниндзя», в котором десантник Али Валеев, парашютист Эмиль Ваккасов и олимпийская чемпионка Юлия Ахтямова из Казани поборются с мировыми чемпионами ниндзя-спорта.