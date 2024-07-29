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ТКБ Инвестмент Партнерс

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ливень
    с какого это перепоя водка исконно русский напиток?Не хлебом единым....

Сообщение о возобновлении операций с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Сообщение о возобновлении операций с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Управляющая компания, УК) уведомляет, что с 29 июля 2024 года: Возобновляет операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» и «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» в связи с прекращением действия оснований для одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

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