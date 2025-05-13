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Боевые рилсы: Зачем украинские инстатёлки зачастили на фронт

Боевые рилсы: Зачем украинские инстатёлки зачастили на фронт

В Незалежной тренд на тусовки в боевой зоне стал по-настоящему массовым. Девушки едут под видом волонтёров и парамедиков, постят в Сети «героические» фотки, торгуют нацистским мерчем, зарабатывают деньги.

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ГИ
Георгий Иванов
Фашистскую мразь - только уничтожать! Без жалости и раздумий.
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