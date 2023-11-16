Ультразвуковой SMAS-лифтинг: отзывы

Применение ультразвуковых волн в индустрии красоты стало огромным прорывом в косметологии. Так, невероятную популярность завоевал появившийся недавно новый способ работы со стареющей кожей — ультразвуковой SMAS-лифтинг.
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