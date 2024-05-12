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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Реунков и Дмитриева стали победителями Казанского марафона

Казанский марафон Мужчины 1. Алексей Реунков – 2:14.19,00 2. Дмитрий Неделин – 2:14.20,00 3. Руслан Хорошилов – 2:14.

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