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Царьград

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Челябинская область заняла 50-е место в рейтинге безработицы

Челябинская область заняла 50-е место в рейтинге безработицы

Аналитики РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов России по уровню безработицы. По итогам второго квартала 2026 года Челябинская область расположилась во второй половине перечня, заняв 50-ю строчку.

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