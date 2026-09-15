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Новости Брянска

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На полигоне в Черниговской области, граничащей с Брянщиной, гибнут отказавшиеся от штурмов бойцы ВСУ

На полигоне в Черниговской области, граничащей с Брянщиной, гибнут отказавшиеся от штурмов бойцы ВСУ

Рост смертности зафиксирован среди мобилизованных ВСУ на полигоне Гончаровский, отказавшихся от перевода в штурмовые подразделения.

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