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Спорт Уик-Энд

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Бубнов на месте Кордобы не симулировал бы, а врезал вратарю соперников в ответ: «Я бы такое не простил – он что ему, пацан?»

Бубнов на месте Кордобы не симулировал бы, а врезал вратарю соперников в ответ: «Я бы такое не простил – он что ему, пацан?»

В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» - «Акрон» (1:1) форвард «быков» Джон Кордоба устроил представление у ворот соперников, рухнув на газон после того, как вратарь тольяттинцев Виталий Гулиев погладил его по голове.

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