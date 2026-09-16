Бубнов на месте Кордобы не симулировал бы, а врезал вратарю соперников в ответ: «Я бы такое не простил – он что ему, пацан?»

В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» - «Акрон» (1:1) форвард «быков» Джон Кордоба устроил представление у ворот соперников, рухнув на газон после того, как вратарь тольяттинцев Виталий Гулиев погладил его по голове.