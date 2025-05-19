На Бочкова отремонтировали дом, в которых жили актёры фильма «Они сражались за Родину»

За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 10 домов, где проживали актеры, исполнившие роли в этом фильме «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.
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