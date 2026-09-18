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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Lombardia Trophy. Петрыкина, Син Чжи А, Гутманн, Пинзарроне выступят с произвольными программами

19 сентября женщины покажут произвольные программы на турнире Lombardia Trophy в Бергамо. ISU Challenger Lombardia Trophy Бергамо, Италия Женщины Произвольная программа Начало – 17:00 по московскому времени.

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