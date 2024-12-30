В Госдуме назвали самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году

В 2024 году преобладающими методами мошенничества стали схемы, в ходе которых злоумышленники выдавали себя за руководителей предприятий, требуя от сотрудников выполнить финансовые операции, или делали звонки от лица поддельных ведомств.
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