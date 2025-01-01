Володин поздравил русских с 2025 годом: единство и мужество — наш приоритет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил русских с Новым 2025 годом. Он пожелал тепла и удачи, отметил мужество солдат и офицеров, подчеркнув важность единства и поддержки участников специальной военной операции для российского общества.
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