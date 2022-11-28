Вечерняя Москва

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах для автолюбителей за шум

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для автолюбителей за шум

В Государственную думу внесен законопроект, который наделяет регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан и тишины, соответствующий документ был размещен в понедельник, 28 ноября, в думской электронной базе.

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