Еще о чае и сборе трав.

Лучший способ заваривать и немного настаивать слегка подогретой не кепячёной родниковой водой (либо вообще не греть но при этом дольше настаивать) тем самым вы сохранит все целебные свойства растений которые при кипячении убиваются и становятся вредны! Душистый травяной чай – древний русский напиток, употребляемый на Руси задолго до появления чайного листа, куда более эффективен и проверен временем, нежели фиточаи из аптеки или сомнительные бады.