Песков: украинский кризис не является центральным вопросом БРИКС

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Украинский кризис представляет собой важный вопрос российской повестки дня, однако не является центральным вопросом БРИКС, сообщил в комментарии радиостанции "Маяк" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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