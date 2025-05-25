Бориса Джонсона снова позвали в большую политику

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уговаривают вернуться в политику. Такие предложения ему поступают от высокопоставленных членов оппозиционной Консервативной партии, что связано с низкими рейтингами тори.
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