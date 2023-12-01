Стало известно, насколько подорожают продукты из-за введения экосбора на упаковку

По подсчетам РЭО, повышение в цене составит от нескольких копеек до рубля.СМИ сообщили о "значительном росте" цен на продукты из-за введения экосбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).
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