Страна и люди
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Страна и люди

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Санчик доложил Белоусову о мероприятияих по развитию системы МТО

Санчик доложил Белоусову о мероприятияих по развитию системы МТО

Заместитель министра обороны России Александр Санчик доложил главе МО РФ Андрею Белоусову о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

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