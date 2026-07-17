Санчик доложил Белоусову о мероприятияих по развитию системы МТО

Заместитель министра обороны России Александр Санчик доложил главе МО РФ Андрею Белоусову о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.
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