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На глазах у Хабиба: Махачев защищает титул UFC в поединке с Порье. LIVE

На глазах у Хабиба: Махачев защищает титул UFC в поединке с Порье. LIVE

На глазах у Хабиба: Махачев защищает титул UFC в поединке с Порье. LIVE В главном поединке на турнире UFC 302 россиянин Ислам Махачев сражается с американцем Дастином Порье и пытается в третий раз защитить свой титул чемпиона в легком весе.

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