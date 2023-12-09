Теперь и гибриды: Evolute опубликовал первое фото новой модели

Отечественный бренд Evolute показал первое изображение таинственной новинки. Об автомобиле пока ничего не известно — разве что кроме того, что это будет первая гибридная модель липецкой марки, пока выпускающей исключительно «электрички».
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