УМВД России по ЯНАО напомнило о выплатах за добровольную сдачу оружия

Ямальцам напомнили о возможности заработать на законности. За добровольную сдачу оружия, хранящегося без соответствующего разрешения, можно получить до 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
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