Зеленский нахамил премьеру Словакии из-за приглашения встретиться в Давосе

Зеленский отказался от предложения премьера Словакии Фицо встретиться в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо на предложение встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
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