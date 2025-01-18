Зеленский нахамил премьеру Словакии из-за приглашения встретиться в Давосе

Зеленский отказался от предложения премьера Словакии Фицо встретиться в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо на предложение встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.