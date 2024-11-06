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Споры вокруг русского флага: День народного единства в школе Долгопрудного не понравился пользователям соцсетей

Споры вокруг русского флага: День народного единства в школе Долгопрудного не понравился пользователям соцсетей

Русские правила Флаги России и Белоруссии действительно трудно отыскать Родителей возмутили размеры флага России и Белоруссии, которые вручили детям для совместного фото.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Оккупация русского народа идёт с 1917 года... Результаты налицо. Русские сегодня в числе самых бедных, униженных и бесправных.
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1 час.
Александр Зиборов
Беда не только в том, что гостей слишком много у нас, а истинный страх и ужас в том, что гости повсюду стали хозяевами, навязывая нам свою мораль, обычаи, традиции и т.д...
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1 час.
Александр Зиборов
Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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1 час.

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