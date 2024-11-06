Споры вокруг русского флага: День народного единства в школе Долгопрудного не понравился пользователям соцсетей

Александр Зиборов Оккупация русского народа идёт с 1917 года... Результаты налицо. Русские сегодня в числе самых бедных, униженных и бесправных.

Александр Зиборов Беда не только в том, что гостей слишком много у нас, а истинный страх и ужас в том, что гости повсюду стали хозяевами, навязывая нам свою мораль, обычаи, традиции и т.д...