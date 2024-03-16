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В Хави Симонса бросили стеклянную бутылку при подаче углового в матче «Лейпцига» и «Кельна». Она пролетела мимо игрока

«РБ Лейпциг» разгромил «Кельн» на выезде в 26-м туре Бундеслиги со счетом 5:1. В концовке первого тайма, когда Симонс подавал угловой, с трибуны в его сторону бросили стеклянную бутылку.

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