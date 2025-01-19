ВСУ стягивают технику в Суджу, чтобы продержаться до переговоров Путина и Трампа

Капитан Дандыкин считает, что ВСУ пытаются сохранить контроль в Курской области не только из-за инаугурации Трампа, но и из-за возможных переговоров нового американского президента с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским относительно урегулирования конфликта.
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