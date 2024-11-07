Как участники проектов Агентства инноваций Москвы помогают бойцам СВО

Компании в том числе изготавливают протезы с микропроцессорным управлением Центр ассистивных технологий «Феникс», один из участников, проекта Агентства инноваций Москвы, активно помогает участникам специальной военной операции и их близким.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии