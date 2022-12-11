Укро-генерал заявил, что Украина это шанс на реванш III Рейха

Отставной украинский генерал Михаил Яковлев предложил ВСУ наносить удары по военным парадам в России по случаю Дня победы 9 мая, и заявил, что у НАТО сейчас есть шанс взять реванш за поражение Европы в 1945-м, нанесённое ей Советским Союзом.