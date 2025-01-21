Артист не только с треском разнес некоторых представителей нынешнего шоу-бизнеса, но и разоблачил лживые стереотипы, распространяемые ими же, о том, что молодое поколение чурается патриотизма и традиционных ценностей.
Слова Розенбаума стали болью для звёзд шоубиза: Полетели короны
Комментарии
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Геннадий Ларионов
Все верно в словах Александра Яковлевича !!! Если кратко: Сцена это место для Доноров , а не пидоров....
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19 час.
Мария ВеселовскаяТомаш
Многоуважаемый Александр Яковлевич! Какой Вы молодец! Поистине патриот! Поистине профессионал! И восхищена Вами: всё разложили по полочкам! Кому тут не нравится - скатертью дорога! БРАВО! Здравия Вам и нам всем МИРА!
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5 час.
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