Слова Розенбаума стали болью для звёзд шоубиза: Полетели короны

Все верно в словах Александра Яковлевича !!! Если кратко: Сцена это место для Доноров , а не пидоров....

Мария ВеселовскаяТомаш

Многоуважаемый Александр Яковлевич! Какой Вы молодец! Поистине патриот! Поистине профессионал! И восхищена Вами: всё разложили по полочкам! Кому тут не нравится - скатертью дорога! БРАВО! Здравия Вам и нам всем МИРА!