Профилактика производственного травматизма.

С 10 по 28 марта 2025 года в Государственном учреждении образования, с целью профилактики производственного травматизма, соблюдения требований законодательства об охране труда, проводится акция ´Охрана труда - главная составляющая культуры производства´.
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