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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Телегин выложил фото с Лепсом: «Рад был встрече ✊ »

Телегин выложил фото с Лепсом: «Рад был встрече ✊ »

Нападающий «Авангарда» опубликовал фото с исполнителем в соцсети. «Рад был встрече ✊ », – подписал публикацию Иван Телегин.

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