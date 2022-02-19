В Крыму полицейские спасли из горящего здания трех человек

«Начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Алуште майор полиции Павел Противень вместе с инспектором дорожного надзора старшим лейтенантом полиции Александром Смолинским находились на маршруте патрулирования в селе Солнечногорское.
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