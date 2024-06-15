Исполнять обязанности омского министра здравоохранения поочередно будут два чиновника. Это объясняется тем, что один из них сейчас в отпуске.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Исполнять обязанности омского министра здравоохранения поочередно будут два чиновника. Это объясняется тем, что один из них сейчас в отпуске.