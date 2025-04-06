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Для ВСМ Москва-Петербург нашли интересную схему финансирования

Для ВСМ Москва-Петербург нашли интересную схему финансирования

Механизм финансирования высокоскоростной магистрали готов: помимо кредитов по рыночной ставке синдикат банков прокредитует проект по льготной ставке деньгами, которые получат из ФНБ на субординированные депозиты.

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