Для ВСМ Москва-Петербург нашли интересную схему финансирования

Механизм финансирования высокоскоростной магистрали готов: помимо кредитов по рыночной ставке синдикат банков прокредитует проект по льготной ставке деньгами, которые получат из ФНБ на субординированные депозиты.
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