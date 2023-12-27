Россиянин в трусах повис на кондиционере на 12-м этаже дома и попал на видео

В Ставрополе мужчина в одних трусах повис на кондиционере на 12-м этаже жилого дома. На кадрах с места инцидента видно, как полуголый россиянин висит на кондиционере с внешней стороны жилого дома, а из ближайшего окна выглядывает женщина и пытается заставить его вернуться в квартиру.