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Закон, порядок, государство

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Центр» при освобождении Новоалексеевки ДНР

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Центр» при освобождении Новоалексеевки ДНР

На кадрах военнослужащие при поддержке бронегруппы стремительно заходят в лесополосы и уничтожают противника в укреплениях.

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