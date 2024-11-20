Макрон после разрешения ВСУ бить вглубь РФ призвал ее к коллективной деэскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России и после публикации обновленной ядерной доктрины РФ призвал президента Владимира Путина к «коллективной деэскалации» ситуации в Украине, здравому смыслу и соблюдению Устава ООН.