Макрон после разрешения ВСУ бить вглубь РФ призвал ее к коллективной деэскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России и после публикации обновленной ядерной доктрины РФ призвал президента Владимира Путина к «коллективной деэскалации» ситуации в Украине, здравому смыслу и соблюдению Устава ООН.
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