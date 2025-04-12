Трамп вызвал беспокойство у Маска одним решением

Трамп предложил сократить расходы на научные проекты NASA в два раза Президент США Дональд Трамп предложил сократить расходы на научные проекты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в два раза, чем вызвал беспокойство у главы SpaceX Илона Маска.