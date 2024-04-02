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Пресс-конференция “Страхование ответственности владельцев мест массового скопления людей”

Пресс-конференция “Страхование ответственности владельцев мест массового скопления людей”

4 апреля 2024 года в 10:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция по страхованию ответственности владельцев мест массового скопления людей с участием президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.

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