Пресс-конференция “Страхование ответственности владельцев мест массового скопления людей”

4 апреля 2024 года в 10:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция по страхованию ответственности владельцев мест массового скопления людей с участием президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.
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