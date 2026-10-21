Фото: Unsplash Многие водители замечали: стоит разогнаться по трассе чуть быстрее обычного, как стрелка указателя топлива начинает падать прямо на глазах.
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Есть такой документ у военных, который определяет скорость движения военных колонн. Самое интересное в нем то, что для движения колонны со средней скоростью 50 км в час, надо, чтоб машины ехали с максимальной скоростью 90. Соответственно 60-100, 70-110 и т.д. И это легко проверяется на дальней дороге. Урал-Крым средняя скорость получается чуть больше 60 км в час.
Статейка полуфабрикат, один только заголовок.
Читаем название статьи " С какой скоростью ехать по трассе, чтобы тратить меньше бензина" а что в итоге в статье. Просто проехали читателям по ушам. А так читаем инструкцию в книге которая продаётся с авто , а там как раз и указывается экономическая скорость для данного авто. Однозначно для легковых авто это 90 км в час , для грузовиков это специфика их работы ; для дорожных тягачей не для всех опять же это 80 км в час . Но и опять сейчас есть множество курсов по экономическому вождению авто, но опять же я указал экономическую скорость рекомендованную автопроизводителями.
пусть так называемый автор сам по ссылке переходит.
Ну видимо автор мало разбирается в вопросах аэродинамики. Просто для информации: "Аэродинамическое сопротивление — это сила, с которой воздух «давит» на автомобиль при движении, и она напрямую влияет на расход топлива, максимальную скорость и управляемость. " . так что ВАЗ "8" при равных параметрах скушает меньше топлива чем та же "6"-ка.
туфта... у каждого автомобиля свой диапазон скоростей с минимальным расходом