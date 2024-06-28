На «Алые паруса» в Петербург приедут выпускники из 38 регионов РФ и 16 стран

Власти города напечатали 130 тысяч билетов. В этом году участие в празднике «Алые паруса» в Петербурге примут не только выпускники петербургских школ и колледжей, но также представители 38 регионов и 16 дружественных стран.
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