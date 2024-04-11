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Погибшего в Москве певца Евгения Кунгурова похоронят в Свердловской области

Погибшего в Москве певца Евгения Кунгурова похоронят в Свердловской области

Родители артиста приняли решение перевезти тело в город Заречный.Прощание с заслуженным артистом России, уральцем Евгением Кунгуровым пройдёт на Троекуровском кладбище в Москве, а затем, 13 апреля, его похоронят в Заречном.

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