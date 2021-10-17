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Экс-депутат Рады раскрыл мечту «Газпрома» и надежду Украины

Экс-депутат Рады раскрыл мечту «Газпрома» и надежду Украины

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что декарбонизация будет полезна в одинаковой степени «Газпрому» и Украине.

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