ЗакС поддержал выплаты ветеранам и блокадникам в следующем году

Инициативу в парламент внёс губернатор Депутаты ЗакСа на заседании в четверг, 19 сентября, утвердили размеры выплат ветеранам, блокадникам, узникам концлагерей и детям войны в 2025 году на День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и на День Победы.