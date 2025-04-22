Опять некоторым неймётся, поскакать хочется

Виктор Анисимов Нет, ну прям как дети малые. Появилась на помойном американском «Bloomberg», якобы инфа о том что Трамп готов признать контроль России над Крымом и другими территориями вошедшими в состав России "по праву сильного", и началось! Ураааааа! Трап наш! Ён нам Крым отдаёт, и ещё кучу территорий, в придачу, а хохлов раком ставит.