Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Опять некоторым неймётся, поскакать хочется

Опять некоторым неймётся, поскакать хочется

Виктор Анисимов  Нет, ну прям как дети малые. Появилась на помойном американском «Bloomberg», якобы инфа о том что Трамп готов признать контроль России над Крымом и другими территориями вошедшими в состав России "по праву сильного", и началось! Ураааааа! Трап наш! Ён нам Крым отдаёт, и ещё кучу территорий, в придачу, а  хохлов раком ставит.

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